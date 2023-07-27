Şuhut'ta TMO Hububat Alımına Başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alımına başladığı belirtildi. Şuhut Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı İbrahim Eroğlu, TMO'nun hububat alımına başladığını açıkladı. Eroğlu, TMO yetkilileri ile yaptıkları görüşmede kurumun çiftçilerinin ellerinde hububatın tamamının alınacağını söylediklerini kaydetti. Eroğlu ayrıca çiftçilere bir çağrıda da bulunarak hububatların hızlı bir şekilde boşaltılması için damperli araçların kullanılması gerektiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alımına başladığı belirtildi.

Şuhut Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı İbrahim Eroğlu, yaptığı açıklamada TMO'nun hububat alımına başladığını açıkladı. Eroğlu, TMO yetkilileri ile yaptıkları görüşmede kurumun çiftçilerinin ellerinde hububatın tamamının alınacağını söylediklerini kaydetti. Eroğlu ayrıca çiftçilere bir çağrıda da bulunarak hububatların hızlı bir şekilde boşaltılması için damperli araçların kullanılması gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR