Sübvansiyonlu Tarım Kredilerinde Faiz İndirimi Üreticiler İçin Olumlu Bir Gelişme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Hazine destekli sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz indirim oranlarının yeniden eski seviyelerinde uygulanmaya devam etmesinin, üreticiler açısından son derece olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu karar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği adına son derece değerli bir adım" dedi.

Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yeni karara göre, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım aracılığıyla kullandırılan sübvansiyonlu kredilerde faiz desteği oranlarının yeniden önceki seviyelerine çekilmesi, tarım sektöründe memnuniyet oluşturdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kararın üreticinin finansmana erişimini kolaylaştıracağını ve tarımsal üretimde sürekliliği destekleyeceğini ifade etti. Son dönemlerde üretim girdi maliyetlerinde artış olduğunu belirten Akıncı, "Bu nedenle faiz desteğinin korunması, üreticimizin elini güçlendirecek, üretim motivasyonunu artıracaktır. Bu yaklaşım, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesine ve gıda arz güvenliğine doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Tarımın stratejik bir alan olduğuna işaret eden Akıncı, devletin bu alandaki destekleyici adımlarının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. "Üreticimizi koruyan, emeğe değer veren ve üretim zincirini güçlü tutan her düzenleme hem kırsal kalkınma hem de ulusal gıda güvenliği için önemli bir yatırımdır" diyen Akıncı, kararın sektörde memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Akıncı, açıklamasının sonunda, "Tarımda finansman istikrarı, üretimde istikrarı beraberinde getirir. Faiz desteğinin eski seviyelerinde sürdürülmesi, çiftçimizin emeğine ve alın terine verilen değerin en somut göstergesidir. Bu yaklaşım, sadece üretimin sürekliliğini güvence altına almakla kalmaz; aynı zamanda tarım sektörünün planlı ve sürdürülebilir büyümesine, kırsal kalkınmanın desteklenmesine ve ülke ekonomisinin güçlenmesine önemli katkılar sağlar. Üreticimizin güvenle üretime devam etmesi, toplumumuzun gıda güvenliğinin korunması açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu. - GAZİANTEP