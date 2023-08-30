Su seviyesi 193 metreye ulaşan Yusufeli Barajı elektrik üretmeye hazırlanıyor

ARTVİN - Artvin'de Çoruh nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 193 metreyi aştı, elektrik üretimi için geri sayım da başladı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alınmasının ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye devam ediyor.

Baraj su seviyesi 193 metreyi aşarken, elektrik üretimi için geri sayım da başladı. Düzensiz elektrik üretimi olarak da adlandırılan test üretiminin kısa sürede gerçekleşmesi planlanıyor. Yıl sonu itibariyle gerçek anlamda elektrik üretmeye başlayacak olan barajda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Yıllık ekonomiye 4,1 milyarlık katkı bekleniyor

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.