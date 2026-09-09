STSO, Sivaslı sanayicileri ASELSAN’la buluşturdu

Sivaslı sanayiciler, STSO öncülüğünde savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından ASELSAN'ın uzman heyetiyle bir araya gelerek tedarik süreçleri ve iş birliği imkanlarını görüştü.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde, Sivaslı sanayiciler ile ASELSAN arasında tedarikçi buluşması gerçekleştirildi. STSO'da düzenlenen programa STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı ve ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım ile çok sayıda sanayici katıldı. Programda ASELSAN Millileştirme ve Tedarikçi İlişkileri Müdürü Özgür Bayri, kurumun tedarik süreçleri, firmalarda aranan kriterler ve Sivaslı üreticilerin tedarik zincirine dahil olabilmeleri için izlemeleri gereken süreçler hakkında bilgi verdi.

"Sanayicilerimizi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla bir araya getiriyoruz"

Sivaslı üreticileri savunma sanayisinin tedarik zincirine dahil etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Daha önce TUSAŞ'la, ardından BAYKAR'la, şimdi de ASELSAN'la tedarikçi zincirimizi genişletmek amacıyla sanayicilerimizi savunma sanayimizin öncü kuruluşlarıyla bir araya getiriyoruz. Sivas'a gelen savunma sanayi devleri ön yargıyla geliyor, şehrimizin üretim gücünü görünce hayranlıkla dönüyor. Siz sanayicilerimizin bu istekli ve yoğun katılımı hem bizleri hem de onları fazlasıyla memnun ediyor. Sivas'ımızı milli savunma sanayisi zincirinin en güçlü halkalarından biri yapmak için çalışmaya, üretmeye ve şehrimize yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı