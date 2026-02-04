STSO Başkanı Özdemir Türkiye, Mısır iş birliği forumu'na katıldı

Haberler

STSO Başkanı Zeki Özdemir, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar iş birliği forumu'na KatıldıSivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla birlikte, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde düzenlenen forum kapsamında Başkan Zeki Özdemir; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı, Seyit Ardıç ile bir araya geldi.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan STSO Başkanı Zeki Özdemir,"Uluslararası düzeyde geliştirilen iş birlikleri, üyelerimizin yeni pazarlara erişiminin artırılması ve bölgemizin ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesi açısından stratejik bir önem taşıyor. Mısır ile tesis edilen bu yapıcı ve güçlü ilişkinin, iki ülke iş dünyası açısından uzun vadeli, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar ortaya koyacağına inanıyoruz."dedi .

Türk iş dünyasını temsilen Mısır'da bulunan heyetin iştirak ettiği forumda; çevrim içi olarak katılan Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk'un yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ve iki ülkenin iş insanları yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
