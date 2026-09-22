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Stoxx Europe 600 yükseldi, Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı

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Avrupa borsaları, jeopolitik belirsizlikler ve ECB’nin sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artışla 642,78 puana çıkarken, İtalya FTSE MIB yüzde 0,53 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 0,29 düştü.

Avrupa borsaları, jeopolitik belirsizlikler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik beklentilerle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artarak 642,78 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 8.154,91 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,02 artışla 25.578,85 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,53 düşüşle 52.371,54 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederek 10.708,33 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1,144 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin jeopolitik belirsizlikler sürerken, ECB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine ilişkin öngörülerle piyasalar günü karışık seyirle tamamladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de kamu borçlanması ağustosta 18,3 milyar sterline ulaşarak hükümetin resmi tahmininin 3,5 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti. Hükümet harcamalarının gelirleri aşması nedeniyle artan borç, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 2,9 milyar sterlin üzerinde hesaplandı.

Kaynak: AA
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