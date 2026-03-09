Techstars Startup Weekend Women İstanbul tamamlandı

Garanti BBVA'nın Techstars Türkiye ana partnerliği kapsamında düzenlenen Startup Weekend Women İstanbul etkinliği tamamlandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Salt Galata'da düzenlenen etkinlik, dünyanın 40 şehriyle eş zamanlı gerçekleştirildi.

En az yüzde 50'si kadınlardan oluşan ekiplerin katıldığı organizasyonda 76 girişimci, 19 ekip halinde 54 saat boyunca iş fikirlerini geliştirerek girişim projelerine dönüştürmek için çalıştı.

Mentörler eşliğinde iş modeli oluşturma, ürün geliştirme ve sunum hazırlığı süreçlerinden geçen ekipler, üç günün sonunda projelerini jüriye sundu.

Değerlendirme sonucunda MusiConnect projesiyle Boundtr ekibi birinci, Fluessent projesiyle Novacore ekibi ikinci, Unisell projesiyle Vertex ekibi üçüncü oldu.

Boundtr ekibi 50 bin lira, Novacore ekibi 30 bin lira, Vertex ekibi ise 20 bin lira ödül kazandı.

Birincilik elde eden ekip ayrıca mayısta düzenlenecek Global Pitch Competition'da projelerini uluslararası jüri ve teknoloji yatırımcılarına sunma fırsatı elde edecek.

Etkinlik boyunca katılımcılar mentör, yatırımcı ve teknoloji ekosisteminin temsilcileriyle bir araya geldi.

"Projeler global ölçekte başarı hikayelerine dönüşecek yeni girişimlerin habercisi niteliğinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, bankanın yaklaşık 20 yıldır girişimcilik ekosistemine bütünsel bir yaklaşımla katkı sağladığını belirtti.

Kaya, kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve küresel ağlara erişiminin artırılmasını stratejik öncelikler arasında gördüklerini ifade ederek, "Dijitalleşme odaklı yeni ekonomide ve teknoloji alanında kadınların daha güçlü temsil edilmesini, yenilikçi ve ölçeklenebilir iş modellerinde aktif rol almalarını da son derece kıymetli buluyoruz. Techstars ile kurduğumuz güçlü işbirliği sayesinde Türkiye'deki girişimcileri dünya ile buluşturan bu platformun bir parçası olmaktan mutluyuz." değerlendirmelerinde bulundu.

Etkinliğinin İstanbul ayağında 54 saat boyunca fikirlerini geliştiren tüm girişimcilerin, işbirliğinin ve birlikte üretmenin ne kadar güçlü bir değer yarattığını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Kadınların girişimcilik yolculuğunda cesaretlendirilmesi ve küresel mentörlük ağlarına erişiminin artması, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için anahtar noktada duruyor. Etkinliğimizde ortaya heyecan verici fikirler ve bunların hayata geçirilmesi için somut iş planları çıktı. İnanıyoruz ki bu projeler, global ölçekte başarı hikayelerine dönüşecek yeni girişimlerin habercisi niteliğinde. Aynı zamanda teknoloji ekosisteminde kadınların görünürlüğünü ve etkisini artıracak güçlü bir dönüşümü de temsil ediyor."

Techstars Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Şahin de Startup Weekend Women İstanbul'un kadın girişimcilerin fikirlerini somut projelere dönüştürdüğü yoğun ve ilham verici bir etkinlik olduğunu belirtti.

Katılımcıların tüm hazırlıkları tamamlayıp üç günün sonunda jüri karşısında sunumlarını yaptıklarını aktaran Şahin, "Bizi özellikle heyecanlandıran ise kazanan takımların mayıs ayında Techstars'ın global fonu önünde sunum yapma ve dünyanın dört bir yanından gelen girişimcilerle aynı sahnede yarışma fırsatı bulacak olması. Kadın girişimciliğini yerel ölçekten küresel sahneye taşımak için bundan daha güçlü bir fırsat düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.