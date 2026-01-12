Haberler

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Güncelleme:
Yeni yılda uygulanacak emekli zammının netleşmesinin ardından, en düşük emekli aylığıyla ilgili yapılan artış gündemin odağına oturdu. Yapılan düzenlemeye göre, en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL seviyesine çıkarıldı. Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren bu süreçte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de güncellendi.

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi.
  • En düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi.
  • Kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında olan emekliler, taban maaş düzenlemesi kapsamına girecek.

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılacak artış oranları kesinleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte emekli maaşlarında yeni bir hesaplama dönemine girildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

Enflasyon artışı sonrası bazı emeklilerin maaşlarının belirlenen taban seviyenin altında kalması üzerine ek bir düzenleme gündeme geldi. Yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu artıştan yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.

MAAŞI 17 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLAR...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de yeni düzenlemeyle birlikte değiştirildi. Yüzde 12,19'luk enflasyon artışına rağmen maaşı 20 bin TL'nin altında kalan emeklilerin aylıkları, yeni taban maaş seviyesine tamamlanacak. Buna göre kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında olan emekliler, taban maaş düzenlemesi kapsamına girecek.

İşte kök maaş hesabı;

AK PARTİLİ GÜLER'İN AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı kapsamında yüzde 12,19 zam yapıldığını, memur emeklileri için ise bu oranın yüzde 18,60 olarak belirlendiğini duyurdu. Güler ayrıca, taban aylık uygulamasının 2026 yılı boyunca devam edeceğini ifade etti.

DÜZENLEME TBMM'YE SUNULDU

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, zam sonrası maaşı 20 bin TL seviyesine ulaşmayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Kök maaşı düşük olan emekliler, yasal düzenleme sayesinde taban maaş üzerinden ödeme alacak. Böylece 2026 yılında hiçbir emeklinin maaşı 20 bin TL'nin altında kalmayacak.

500

Haber Yorumlarımehmet ay:

resmen dalga geçiyorlar 6800 gün prim ödeyenle 3800 gün prim ödeyenin arasında 1.500 tl fark var kabul edin herşey eyvallah ekonomide sınıfta kaldınız

Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Bu hesaplama sisteminde hiç adalet yok.. hesabı sandıkta inşallah

Haber YorumlarıArif İnanç:

Valla ne kadar mutlu oldum ki eşimin maaşı 19.930 filandı sanırım. Nr olacak wevinmemizi mi bekliyorsunuz. 12.19 ile. O kadwr sevindik ki sormayın gitsin.

Haber YorumlarıPoyraz esen:

çok verdiler yarısını geri alsınlar gerek yok

Haber Yorumlarıserif bulut:

Allah razı olsun vermeselerdi kim ne yapa bilirdi nankör olmamak lazım

