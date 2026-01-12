SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Yeni yılla birlikte emekli maaşlarına yapılacak artış oranları kesinleşti. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte emekli maaşlarında yeni bir hesaplama dönemine girildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

Enflasyon artışı sonrası bazı emeklilerin maaşlarının belirlenen taban seviyenin altında kalması üzerine ek bir düzenleme gündeme geldi. Yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı yüzde 18,6 oranında artırılarak 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu artıştan yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.

MAAŞI 17 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLAR...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş hesaplama yöntemi de yeni düzenlemeyle birlikte değiştirildi. Yüzde 12,19'luk enflasyon artışına rağmen maaşı 20 bin TL'nin altında kalan emeklilerin aylıkları, yeni taban maaş seviyesine tamamlanacak. Buna göre kök maaşı 17 bin 827 TL'nin altında olan emekliler, taban maaş düzenlemesi kapsamına girecek.

İşte kök maaş hesabı;

AK PARTİLİ GÜLER'İN AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı kapsamında yüzde 12,19 zam yapıldığını, memur emeklileri için ise bu oranın yüzde 18,60 olarak belirlendiğini duyurdu. Güler ayrıca, taban aylık uygulamasının 2026 yılı boyunca devam edeceğini ifade etti.

DÜZENLEME TBMM'YE SUNULDU

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme, AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni düzenleme, zam sonrası maaşı 20 bin TL seviyesine ulaşmayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Kök maaşı düşük olan emekliler, yasal düzenleme sayesinde taban maaş üzerinden ödeme alacak. Böylece 2026 yılında hiçbir emeklinin maaşı 20 bin TL'nin altında kalmayacak.