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SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam oranı belli oldu

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SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı dahil artış oranı ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin dört aylık zam oranı yüzde 8,29, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı dahil artış oranı ise yüzde 6,27 olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, yılbaşına göre yüzde 27,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,23 arttı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,29 ARTIŞ

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dört aylık dönemde toplam enflasyon yüzde 8,29 oldu. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayında aylıklarına yansıtılacak dört aylık zam oranı yüzde 8,29 olarak kesinleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 6,27 ARTIŞ

Memur ve memur emeklileri için dört aylık enflasyon farkı yüzde 1,20 olarak hesaplandı. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte bu kesimin dört aylık dönemdeki toplam maaş artışı yüzde 6,27 oldu.

Kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranına göre, 1 Ocak'ta SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerina yapılacak zam oranı belli olacak.

ENFLASYON İZLEYEN İKİ AYDA YÜZDE 1,5'ER ARTAR İSE...

Enflasyonun izleyen iki ayda yüzde 1,5'er artması durumunda, 2027 yılının ilk yarısında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında yüzde 11,6, memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarında ise yüzde 9,5 oranında artış olması bekleniyor.

IŞIKHAN: "İYİLEŞTİRMELERİ DE İÇEREN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün bakanlığının bütçesi görüşülürken yıl başında yapılacak zama ilişkin yaptığı açıklamada, emekli aylıklarında iyileştirme yapılması için gerekli adımları attıklarını belirterek, "Elbette bunların yeterli olmadığını biliyoruz. 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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