Sri Lanka Parlamentosu'nda IMF'nin kurtarma planına yönelik tasarı onaylandı

Sri Lanka Parlamentosu, Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurtarma planının uygulanmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

Yerel basına göre, Devlet Başkanı ve Maliye Bakanı Ranil Wickremesinghe 26 Nisan'da IMF'nin Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında uygulama tasarısını parlamentoya sundu.

Tasarı, 3 gün süren tartışmaların ardından 25 "hayır" oyuna karşı 120 "evet" ile kabul edildi.

Oylamanın kabul edilmesi, IMF planı kapsamında ülkenin dış kreditörleriyle borç yapılandırma müzakereleri ve devlete ait ticari işletmelerin özelleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürüten Wickremesinghe'nin elini güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.

Wickremesinghe 26 Nisan'da parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin yeniden yapılandırmalar yoluyla borçları 17 milyar dolara kadar düşürmek istediğini söylemişti.

Ekonomide istikrarın sağlanması ve ilerleyen süreçte kuvvetlendirilmesi için parlamentonun desteğinin oldukça önemli olduğuna işaret eden Wickremesinghe, göreve geldiği Temmuz 2022'de ülkenin iç ve dış borçlarının toplamda 83,6 milyar dolar olduğunu belirtmişti.

Wickremesinghe, Hindistan ve Çin ile ayrı ayrı borç yapılandırma görüşmelerinin başlayacağını duyurmuştu.

Sri Lanka'daki durum

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'da, mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik artan protestoların ardından eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ailesiyle 13 Temmuz 2022'de ülkeden ayrılmıştı.

Rajapaksa, 14 Temmuz 2022'de elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz 2022'de Sri Lanka Meclisi'nde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka, 2022'de Dünya Bankasından 600 milyon dolar kredi almıştı.

Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Şubatta her iki ülke de kredilerini yeniden yapılandırma konusunda anlaşarak Sri Lanka'ya geri ödemesi için daha fazla zaman tanımıştı.

IMF martta Sri Lanka'ya yönelik Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylamıştı.