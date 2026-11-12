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Spot piyasada yarının en düşük elektrik fiyatı 322 lira 99 kuruş oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 18.00'de 4 bin 200 lira, en düşük fiyatı saat 12.00'de 322 lira 99 kuruş oldu. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 14,4 azalarak 1 milyar 413 milyon 789 bin 162 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 322 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,4 azalarak 1 milyar 413 milyon 789 bin 162 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 322 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 605 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 956 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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