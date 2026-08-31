Spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat 4.295 TL
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.295 TL, en düşük fiyat ise 1.555,99 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 37,84 artışla 2 milyar 338 milyon TL'ye ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 1555 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,84 artarak 2 milyar 338 milyon 45 bin 895 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 295 lira, en düşük saat 12.00'de 1555 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 328 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 363 lira 88 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 975 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.