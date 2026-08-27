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Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belli Oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,8 azalarak 2 milyar 3 milyon 580 bin 113 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 926 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 926 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 2 bin 125 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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