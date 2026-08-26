Spot elektrikte yarın için fiyatlar belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira, en düşük 2 bin 125 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,5 azalarak 2 milyar 531 milyon 268 bin 585 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 300 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 125 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 466 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 497 lira 47 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA