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Spot elektrikte yarının fiyatları: En yüksek 4.400 TL, en düşük 1.499,98 TL

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.400 TL, en düşük fiyat ise 1.499,98 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 4,4 artışla 2 milyar 219 milyon liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 219 milyon 866 bin 562 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 184 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 209 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 293 lira 95 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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