Spot elektrikte yarının fiyatları: En yüksek 4.400 TL, en düşük 1.499,98 TL
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.400 TL, en düşük fiyat ise 1.499,98 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 4,4 artışla 2 milyar 219 milyon liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 219 milyon 866 bin 562 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 184 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 209 lira 54 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 293 lira 95 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.