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Spot elektrikte yarın için tavan fiyat 4.500 lira

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.500 lira, en düşük fiyat ise 2.400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 58,8 artışla 2 milyar 325 milyon liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,8 artarak 2 milyar 325 milyon 229 bin 631 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 414 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 468 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 800 lira, en düşük 303 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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