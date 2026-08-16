Spot elektrikte yarın için tavan fiyat 4.500 lira
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.500 lira, en düşük fiyat ise 2.400 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 58,8 artışla 2 milyar 325 milyon liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 400 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,8 artarak 2 milyar 325 milyon 229 bin 631 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 400 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 414 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 468 lira 62 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 800 lira, en düşük 303 lira olarak kayıtlara geçti.