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Spot Elektrikte Yarın İçin Fiyatlar Belli Oldu

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 artarak 2 milyar 346 milyon 921 bin 306 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 378 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 414 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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