Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 261 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 745 bin 639 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 963 bin 393 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 261 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 217 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 124 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 397 lira 95 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 91 milyon 540 bin 995 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 593 bin 163 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA