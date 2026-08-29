Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 175 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 877 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 225 bin 788 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 175 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 284 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 33 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 316 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 599 bin 439 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 444 bin 444 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA