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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 178 lira

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 178 lira, işlem hacmi 4 milyon 225 bin 788 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 246 bin metreküp, Türkiye'ye giriş ise 109 milyon metreküpü aştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 178 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 225 bin 788 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 435 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 178 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 246 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 36 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 319 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 475 bin 146 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 464 bin 79 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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