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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 178 lira

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 178 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 178 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 435 bin 600 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 930 bin 373 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 178 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 200 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 36 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 319 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 22 bin 133 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 85 bin 191 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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