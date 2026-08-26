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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 179 lira

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 179 lira, işlem hacmi 4 milyon 930 bin lira ve toplam gaz ticareti 287 bin metreküp oldu. Piyasaya arz 98 milyon 964 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 179 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 930 bin 373 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 212 bin 775 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 179 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 287 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 37 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 320 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 912 bin 804 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 98 milyon 964 bin 620 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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