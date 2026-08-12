Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 17 bin 209 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 209 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 319 bin 459 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 273 bin 890 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 209 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 251 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 69 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 348 lira 55 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 77 bin 681 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 13 bin 316 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA