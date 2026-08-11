Spot doğal gazda referans fiyat 17 bin 231 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 231 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 273 bin 890 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 84 bin 6 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 231 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 190 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 92 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 369 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 66 bin 699 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 982 bin 665 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA