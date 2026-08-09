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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatı 17 bin 237 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 237 lira 13 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 4,36 milyon liraya yükselirken, gaz ticaret miktarı 253 bin metreküp oldu. Türkiye'ye günlük gaz girişi 96,74 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 237 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 360 bin 993 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 1 milyon 503 bin 920 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 237 lira 13 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 253 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 98 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 375 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 742 bin 309 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 96 milyon 809 bin 352 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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