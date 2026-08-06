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Spot doğal gaz fiyatı ve işlem hacmi arttı

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 182 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 182 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 900 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 259 bin 63 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 182 lira 55 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 100 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 41 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 323 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 885 bin 470 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 439 bin 925 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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