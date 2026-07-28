Spot doğal gazda referans fiyatı 17.242 lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 242 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 69 bin 861 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 696 bin 392 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 242 lira 56 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 758 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 104 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 380 lira 43 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 573 bin 253 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 87 milyon 629 bin 353 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA