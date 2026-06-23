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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.294,77 lira, en düşük fiyat ise 250,01 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 39,4 artışla 1,45 milyar liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,4 artarak 1 milyar 453 milyon 568 bin 168 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 111 lira 63 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 164 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük 190 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
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