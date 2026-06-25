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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4.250 lira, en düşük fiyatı ise 200 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 1,48 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 250 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,48 azalarak 1 milyar 163 milyon 261 bin 541 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 250 lira, en düşük 12.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1729 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1752 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük 190 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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