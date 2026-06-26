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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.860 lira, en düşük fiyat ise 170 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 28,56 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 860 lira, en düşük 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,56 azalarak 831 milyon 64 bin 839 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 860 lira, en düşük saat 12.00'de 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1313 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1313 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 250 lira, en düşük 200 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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