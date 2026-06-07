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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3.845,39 TL, en düşük fiyat ise 120,01 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 117,3 artışla 477,5 milyon TL'ye ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük 120 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 117,3 artarak 477 milyon 531 bin 881 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 845 lira 39 kuruş, en düşük saat 12.00'de 120 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 764 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 841 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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