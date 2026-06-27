Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 1999,99 lira, en düşük fiyat ise 0 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 43,5 düşüşle 469 milyon 249 bin 229 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1999 lira 99 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,5 azalarak 469 milyon 249 bin 229 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 1999 lira 99 kuruş, en düşük saat 08.00-15.00'de 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 773 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 783 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 860 lira, en düşük 170 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor