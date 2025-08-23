Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Gelecek gün için spot elektrik fiyatları 3 bin 400 lira ile 754 lira 10 kuruş arasında belirlendi. İşlem hacmi ise dünde göre yüzde 31,5 azalarak 1 milyar 526 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 754 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 31,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 677 bin 268 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-02.00, ve 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 754 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 383 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 410 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1900 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
