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Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseliyor
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Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı, 3 bin 400 lira ile en yüksek seviyesine çıkarken, en düşük fiyat 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 29,3 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,3 azalarak 912 milyon 842 bin 430 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 11.00'de 100 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1753 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1763 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 600 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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