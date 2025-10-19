Haberler

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise yüzde 33,2 artış göstererek 1 milyar 865 milyon lira olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 33,2 artarak 1 milyar 865 milyon 930 bin 949 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 15.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 68 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 106 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 356 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
