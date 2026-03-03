Haberler

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatları en yüksek 3 bin 246 lira, en düşük 675 lira 11 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise yüzde 23,7 azalarak 1 milyar 167 milyon lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 246 lira, en düşük 675 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,7 azalarak 1 milyar 167 milyon 221 bin 699 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 246 lira, en düşük saat 16.00'da 675 lira 11 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1818 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1829 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
