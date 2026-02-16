Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin 98 lira, en düşük fiyatı ise 272 lira olarak saptandı. Bugün işlem hacmi yüzde 13,48 artarak 826 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 98 lira, en düşük 272 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,48 artarak 826 milyon 327 bin 614 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin 98 lira, en düşük 04.00'te 272 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1322 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1379 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

