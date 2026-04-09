Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarının elektrik fiyatları en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bugün piyasa işlem hacmi yüzde 18,1 artarak 1 milyar 72 milyon lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,1 artarak 1 milyar 72 milyon 855 bin 578 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 13.00'te 300 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1833 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1923 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 189 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
