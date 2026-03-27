Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarınki fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 164 lira 91 kuruş oldu. İşlem hacmi ise günlük bazda yüzde 11,9 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 164 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,9 artarak 627 milyon 72 bin 593 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 164 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 991 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1110 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 199 lira 47 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
