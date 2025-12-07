Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 2 bin 289 lira 24 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 29,6 artış göstererek 1 milyar 824 milyon lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 289 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,6 artarak 1 milyar 824 milyon 113 bin 426 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 3.00'te 2 bin 289 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 59 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 103 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.