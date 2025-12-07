Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 289 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,6 artarak 1 milyar 824 milyon 113 bin 426 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 3.00'te 2 bin 289 lira 24 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 59 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 103 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.