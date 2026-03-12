Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 350 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,3 artarak 1 milyar 594 milyon 138 bin 727 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 13.00'te 350 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 387 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 391 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 700 lira olarak kayıtlara geçti.