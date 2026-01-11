Haberler

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatları, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1642 lira 70 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de bir önceki güne göre yüzde 35,8 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,8 artarak 1 milyar 972 milyon 173 bin 548 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00-11.00, 13.00-14.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 03.00 ve 04.00'te 1642 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 961 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 31 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

