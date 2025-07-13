Spot Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3.399 Lira

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Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı 3 bin 399 lira 46 kuruş ile en yüksek seviyeye ulaştı. İşlem hacmi de günlük %35,9 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 46 kuruş, en düşük 1379 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,9 artarak 1 milyar 904 milyon 617 bin 500 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 399 lira 46 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1379 lira 79 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 895 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 911 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 251 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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