Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise dün ile kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyar 992 milyon 29 bin 427 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 13.00'te 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 46 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 43 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

