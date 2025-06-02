Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 399 Lira

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin 399 Lira
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi yüzde 2,9 artarak 1 milyar 523 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,9 artarak 1 milyar 523 milyon 129 bin 176 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 15.00'te 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 433 lira 15 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 408 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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