Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3.299,99 Lira

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3.299,99 Lira
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Yarın için belirlenen spot elektrik fiyatları, en yüksek 3.299,99 lira, en düşük ise 31 lira olarak belirlendi. Spot piyasalarda işlem hacmi yüzde 20,7 azalarak 865 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 31 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,7 azalarak 865 milyon 327 bin 825 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük saat 10.00 ve 12.00'de 31 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1591 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1606 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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