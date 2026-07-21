Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18.456,01 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 16,1 milyon lira, gaz ticaret miktarı ise 874 bin metreküp oldu. Türkiye'ye günlük 109,4 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 456 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 130 bin 556 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 486 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 456 lira 1 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 874 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 378 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 533 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 378 bin 12 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 268 bin 49 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu

Tek bir rögar kapağı yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim

Selin Şekerci’nin ev telaşı: 6 aydır evsizim
Ev hapsindeki Levent Üzümcü'den ilk mesaj: Aydınlık bir gelecek talebi hapsedilemez

Ev hapsindeki ünlü oyuncudan ilk mesaj! Geri adım atmadı
Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz

Kuracakları yeni ittifakın ismini de duyurdu: Herkesi bekliyoruz