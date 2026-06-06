Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 208 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 4 milyon 422 bin 456 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 208 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 422 bin 456 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 250 bin 800 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 208 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 257 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 68 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 347 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 765 bin 799 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 765 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine

Bir anda çıldırdı: Hadi lan oradan...
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı! Yeni sezona bomba gibi giriyor
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü

Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!