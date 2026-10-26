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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 21 bin 341 lira 38 kuruş oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 21 bin 341 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre piyasadaki işlem hacmi 14 milyon 384 bin 91 lira oldu; bu tutar önceki gün 12 milyon 46 bin 784 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 341 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 384 bin 91 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 46 bin 784 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 21 bin 341 lira 38 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 674 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 22 bin 738 lira, satış fiyatı ise 20 bin 274 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 324 bin 232 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 139 milyon 317 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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