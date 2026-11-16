Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 527 lira 91 kuruş oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 527 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 29 bin 331 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 658 bin 753 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 527 lira 91 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 245 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 554 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 501 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 345 bin 557 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 169 milyon 354 bin 648 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA